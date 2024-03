Es geht um eine Regeländerung Weitsprung-Weltmeister droht mit Karriereende

Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou hat sich in der Debatte um eine Regel-Revolution klar positioniert. Der 25 Jahre alte Grieche, der bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow am Wochenende den Titel gewann, droht für den Fall einer Neu-Ausrichtung seiner Disziplin mit dem Rücktritt. „Wenn das passiert, werde ich keinen Weitsprung mehr machen“, sagte Tentoglou bei den Titelkämpfen in Schottland. Dann werde er Dreispringer werden.