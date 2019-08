Leichtathletik-Bundestrainer Weiß : „Ich kann die Hand für Klosterhalfen ins Feuer legen“

Ismaning Konstanze Klosterhalfen hat den deutschen Uralt-Rekord über 5000 Meter bei pulverisiert. Nicht erst seit ihrem Lauf bei den Finals in Berlin wird sie kritisch beäugt. Bundestrainer Sebastian Weiß hält zu der 22-Jährigen.

Nach dem Fabellauf von Konstanze Klosterhalfen zum deutschen 5000-m-Rekord bei den deutschen Meisterschaften in Berlin hat Bundestrainer Sebastian Weiß die erneut aufgekommenen Zweifel am Leistungssprung der 22-Jährigen zurückgewiesen. "Wie ich Konstanze kenne, kann ich die Hand für sie ins Feuer legen, aber ich stehe jetzt natürlich nicht mehr täglich neben ihr", sagte Bundestrainer Sebastian Weiß bei Sport1.

Klosterhalfen hatte am Sonntag die 20 Jahre alte Bestmarke von Irina Mikitenko in 14:26,76 Minuten um 15 Sekunden pulverisiert . Sie ist damit die zweitschnellste gebürtige Europäerin der Geschichte. Bereits am 30. Juni hatte sie ihren eigenen deutschen 3000-m-Rekord in 8:20,07 Minuten um knapp zehn Sekunden gesteigert.

Weiß hatte sich selbst ein gutes Bild über das Leistungsvermögen des Leichtgewichts gemacht. "Ich kenne Konstanze sehr gut und weiß, was sie kann", sagte Weiß, "wir konnten im Frühjahr 2018 im Höhentraining in Flagstaff sehr gut trainieren, da hätte ich ihr auch schon eine Zeit um die 14:30 Minuten zugetraut. Die Leistung in Berlin überrascht mich also nicht so sehr."