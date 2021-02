Menschenversuche für Medaillen : DDR machte Dopingexperimente an Freizeitsportlern zugunsten der Stars

Köln Streng geheime Experimente an Freizeitsportlern für mehr Medaillen der Topathleten: Eine Dokumentation enthüllt, wie DDR-Amateursportler für ein „Fleischgeld“ als Versuchskaninchen missbraucht wurden – und welches Leid das über sie brachte.

In der DDR sind an Freizeitsportlern in großem Stil Eingriffe und Behandlungen durchgeführt worden, die den Stars der Szene nicht zugemutet werden sollten. Das ist die Quintessenz einer Recherche der ARD-Dopingredaktion, deren Ergebnisse in der Dokumentation "Menschenversuche - Die heimlichen Experimente im DDR-Sport" am Freitagabend (19.05 Uhr/ARD) zusammengefasst werden.