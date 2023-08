DLV-Stars könnten glänzen Diskus oder Hochsprung – Hauptsache Medaille

Drei Tage lang lief die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest etwas am deutschen Team vorbei. Zwar überzeugten einige Athleten und Athletinnen – darunter die Leverkusener Siebenkämpferin Sophie Weißenberg, die einen persönlichen Rekord aufstellte. Doch mit Medaillenentscheidungen hatten schlussendlich alle nichts zu tun. Das soll sich an diesem Dienstag ändern, wenn gleich vier Sportler- und Sportlerinnen, die den Bundesadler auf ihren Trikots tragen, am Abend im neuen Nemzeti Atlétikai Központ einlaufen werden. Tobias Potye im Hochsprung, sowie das Diskuswurf-Trio Kristin Pudenz, Shanice Craft, Claudine Vita können sich ernsthafte Medaillenhoffnungen machen.