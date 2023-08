Bein über Hürde – oder dran vorbei Lauf von Hürden-Star Warholm sorgt bei WM für Diskussionen

Für Warholm wäre eine Disqualifikation ein Desaster gewesen, nachdem er bereits im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Eugene nicht ganz oben stand. Immerhin: zwei Mal wurde er in seiner Karriere bereits Weltmeister, in Budapest soll der dritte Streich folgen. Und das wird immer wahrscheinlicher. Am Montagabend flog er nur so über die Bahn, schien sich aber nicht einmal sonderlich anstrengen zu müssen. „Das hat sich einfach angefühlt. Und das ist das Wichtigste“, sagte er bestens gelaunt nach seinem Rennen in der Mixed Zone.