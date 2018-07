Diskus-Ass Robert Harting vor dem Abschied

Berlin Neun Jahre nach seinem goldenen WM-Coup will Diskus-Ass Robert Harting bei der Leichtathletik-EM im Berliner Olympiastadion zum letzten großen Wurf ausholen.

„Eigentlich habe ich auch Bock auf eine Medaille, denn ich habe schon vier Jahre keine mehr gewonnen. Seit der großen Verletzung von 2014. Ich bin definitiv bereit dafür“, sagte der Olympiasieger in der TV-Dokumentation „Sechsviertel“. Das 47-minütige Filmporträt über den erfolgreichen und streitbaren Athleten, über Höhen und Tiefen, Erfolge und Schmerzen, strahlte die ARD am Samstagabend erstmals aus.

Robert Harting hatte 2009 in Berlin den ersten seiner drei WM-Titel erkämpft. Vor einer Woche qualifizierte sich der 33-Jährige in Nürnberg für die Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August). „Ich freu' mich auch. Es hat so einen Sinn plötzlich“, sagte der gebürtige Cottbuser, der das Olympiastadion als sein „Wohnzimmer“ bezeichnet. „Es ist ein Ort, an dem ich immer extreme Emotionen gespürt habe. Insofern ist die Magie schon drin.“