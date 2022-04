Leichtathletik

Seit der EM in Helsinki vor zehn Jahren finden die Leichathletik-Europameisterschaften alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr treten etwa 1500 Athleten und Athletinnen vom 15. bis zum 21. August gegeneinander an. Die Wettkämpfe in Marathon und Gehen werden dabei in der Münchner Innenstadt ausgetragen, der Rest im Olympiastadion. Einige Disziplinen sind Kugelstoßen, Zehnkampf, Stabhochsprung oder der Diskuswurf.