Sprintstar mit Platz zwei zufrieden : Für Lückenkemper zählt nur die WM

Berlin Gina Lückenkemper musste sich über 100 Meter bei den "Finals" geschlagen geben. Die 22-Jährige war dennoch zufrieden. Für sie sind die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Berlin nur eine „Zwischenstation“ auf dem Weg zur WM in Doha.

Sprintstar Gina Lückenkemper hatte den verpassten Titel-Hattrick über 100 m schnell abgehakt. Schließlich waren die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Berlin für die Vize-Europameisterin "nur eine Zwischenstation" zum ganz großen Ziel, sagte Lückenkemper: "Ich habe noch fast zwei Monate Zeit bis zum Höhepunkt, bei der WM in Doha will richtig performen. Da zählt es für mich."