Ziel Halbfinale bei der Leichtathletik-WM So bekommt Hürdenläuferin Krafzik Leistungssport und Lehrerberuf unter einen Hut

Krafzik Das ist schwer zu sagen. Ich war bis 2019 ja nicht mal in einem Förderkader. Ich war auf Landesebene immer weit vorn – aber nicht auf Bundesebene. Ich habe vor allem trainiert, weil ich da Spaß dran hatte und das neben dem Studium gut passte. 2019 habe ich dann bei den Deutschen Meisterschaften überraschend den Titel geholt und wurde für die WM nominiert. Ab da hat sich das erst geändert. Es gibt Sportler, die gern zwei Mal am Tag trainieren, sich vollends auf die Karriere konzentrieren. Bei mir haben sich die Puzzleteile aber so gut zusammengefügt, dass ich absolut zufrieden bin. Ich kann nicht mal sagen, ob das so gekommen wäre, wenn ich mich voll auf den Sport konzentriert hätte. Vielleicht habe ich auch deshalb meine Lockerheit behalten, weil die sportliche Leistungsentwicklung erst in den vergangenen Jahren kam.