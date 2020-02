20. Verleihung : Sharon Stone moderiert die Laureus Sports Awards

Köln Schauspielerin Sharon Stone wird die 20. Verleihung der Laureus Sports Awards moderieren. Am 17. Februar werden in die besten Athleten des Jahres 2019 geehrt.

Ein Hauch von "Basic Instinct" weht am 17. Februar in Berlin bei der 20. Verleihung der Laureus Sports Awards: Die aus dem gleichnamigen Film von 1992 zu einer Weltkarriere gestartete Schauspielerin Sharon Stone wird die Veranstaltung in der deutschen Hauptstadt moderieren. Stone hatte für ihre Rolle der Catherine Tramell in dem Erotik-Thriller eine Golden-Globe-Nominierung erhalten, sie ist auch Produzentin, Regisseurin, Autorin und Aktivistin.