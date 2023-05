“Sport-Oscar“ Star-Auflauf bei den Laureus Awards - Messi doppelt ausgezeichnet

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist von der Laureus World Sports Academy ausgezeichnet worden. Im Pavillon Vendôme in Paris erhielt Messi am Montag den Sportsman of the Year Award und nahm auch den sogenannten Team of the Year Award im Namen der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft entgegen. Messi ist der erste Sportler, der im selben Jahr die individuelle und auch die Mannschaftsauszeichnung gewonnen hat, teilte Laureus mit.