Am Montagabend wurden in Berlin die Laureus World Sports Awards vergeben. In der Kategorie Comeback des Jahres setzte sich die Münchner Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch durch.

Die gemeinnützige Laureus-Stiftung, die sich weltweit mit verschiedenen Sport-Projekten für benachteiligte Kinder einsetzt, zeichnet dabei Sportler und Sportlerinnen für ihre Leistungen im zurückliegenden Kalenderjahr aus.

Es gibt sieben hauptsächliche Kategorien. Auf Vorschlag von rund 2000 Journalisten werden die Gewinner von einer hochkarätig besetzten Jury der Stiftung bestimmt.