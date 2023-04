Im Alter von 96 Jahren Sportschau-Legende Ernst Huberty gestorben

Huberty moderierte am 4. Juni 1961 die erste Ausgabe der „Sportschau“ in der ARD. Viele TV-Zuschauer werden die Stimme Hubertys mit dem Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko oder der sogenannten „Wasserschlacht von Frankfurt“ bei der WM 1974 zwischen Deutschland und Polen am 3. Juli 1974 assoziieren.