Nach Rückzug von Präsident Schneeloch : Landessportbund NRW hat einen Nachfolger gefunden

Düsseldorf Der Landessportbund NRW hat einen Nachfolger für den scheidenden Präsidenten Walter Schneeloch gefunden. Stefan Klett, Präsident des Deutschen Aero Clubs, kandidiert für den Vorsitz des Gremiums.

Nach dem angekündigten Rückzug von Walter Schneeloch als Präsident des Landessportbundes (LSB) NRW hat der Verband zügig einen Nachfolger auserkoren. Wie der LSB per Twitter mitteilte, wird der Wipperfürther Stefan Klett bei der turnusmäßigen Präsidiumswahl am 25. Januar in Recklinghausen kandidieren. Die Wahlkommission habe den 52-Jährigen für die künftige Führung des achtköpfigen Gremiums vorgeschlagen.

Schneeloch wurde in Bensberg geboren und arbeitete später als Lehrer. Er was Fachleiter für Sport am Lehrerseminar in Bergisch Gladbach. 1978 wurde er Schulleiter in Leichlingen. Sportlich schlug sein Herz vor allem für die Leichtathletik und den Fußball, wo er auch als Trainer tätig war. Seit 1992 bekleidete er verschiedene Ämter als Sportfunktionär. Unter anderem war er von 1992 bis 2005 im Präsidium des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes. Im Landessportbund ist er seit den 1990er Jahren aktiv.