Doppel-Olympiasiegerin : Kristina Vogel macht Klimmzug aus dem Rollstuhl

Frankfurt Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat ihre Fans mit einem Video überrascht, in dem sie einen Klimmzug macht. Die 29-Jährige sitzt seit einem schweren Unfall im Sommer 2018 im Rollstuhl.

In dem Video ist zu sehen, wie die einstige Bahnrad-Spitzenfahrerin aus einer sitzenden Position und fest an ihren Rollstuhl gebunden einen Klimmzug macht und dabei auch den Rollstuhl mit nach oben zieht. „Bevor wir Dinge nicht probieren, wissen wir nicht, ob es möglich ist...!“, schrieb Vogel zu dem Video auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Kristina Vogel (@kristina.vogel) am Nov 23, 2019 um 3:47 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die 29-Jährige, die in London 2012 und in Rio 2016 jeweils einmal Olympia-Gold im Bahnradsport gewann, ist nach einem schweren Trainingsunfall im Sommer 2018 querschnittsgelähmt. Sie war auf der Betonbahn in Cottbus bei voller Geschwindigkeit mit einem niederländischen Fahrer kollidiert, der sich ebenfalls auf der Radrennbahn befand.