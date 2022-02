Krieg in der Ukraine : Fürth und Köln setzen gemeinsames Zeichen

Foto: AFP/LOUISA GOULIAMAKI Infos Sportwelt reagiert entsetzt auf Ukraine-Krieg

Update Düsseldorf Der Angriff Russlands auf die Ukraine bewegt und schockiert die Welt. Auch für die Sportwelt hat der Krieg Folgen – vor allem für ukrainische Athletinnen und Athleten. Wir halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus Solidarität mit der Ukraine hat die SpVgg Greuther Fürth vor ihrem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag ein Banner am Mittelkreis entrollt. Vor dem Anstoß versammelten sich beide Mannschaften hinter dem Transparent und hielten es gemeinsam hoch. Auf dem in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau gehaltenen Banner stand in Großbuchstaben geschrieben: „STOP WAR. WIR GEGEN KRIEG.“

„Wir verurteilen jede Art von Krieg“, sagte der Stadionsprecher vor dem Anpfiff. Sport stehe für Miteinander, das Mitgefühl sei bei den unschuldigen Menschen, „die um Leben und Heimat fürchten“ müssen. Anschließend gab es wie auch in den anderen Bundesligastadion eine Schweigeminute. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gegeben.

Russen und Belarussen im Biathlon-Weltcup als neutrale Athleten

Biathletinnen und Biathleten aus Russland und Belarus müssen bei den verbleibenden Weltcups in diesem Winter unter neutraler Flagge antreten. Wie der Weltverband IBU am Samstag mitteilte, wurde das bei einer Vorstandssitzung als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine entschieden.

Demnach dürfen künftig weder die russische noch die belarussische Flagge an den Wettkampforten zur Schau gestellt werden. Die Teamkleidung muss ohne die Nationalfarben neutral bleiben, nationale Symbole sind verboten. Auch die Hymnen werden bis auf Weiteres nicht gespielt, zudem können neutrale Athleten keine Weltcup-Punkte für die Nationenwertung mehr sammeln.

Lesen Sie auch Krieg in der Ukraine : Russische Truppen rücken weiter auf Innenstadt von Kiew vor – Selenskyj bittet um Hilfe

Die Skijäger aus der Ukraine hatten bereits am Freitag mitgeteilt, bei den Weltcups im finnischen Kontiolahti, Otepää in Estland sowie in Norwegens Hauptstadt Oslo bis Mitte März nicht mehr anzutreten. Die IBU teilte mit, die Mannschaft bei einer Rückkehr in Zukunft finanziell, logistisch und technisch unterstützen zu wollen.

Nach derzeitigem Stand können das russische und das belarussische Team nicht in Otepää starten, da sie nach Auskunft der estnischen Regierung nicht in das Land einreisen dürfen. Die IBU nahm das zur Kenntnis, will den Premieren-Weltcup in Otepää aber trotzdem wie vorgesehen durchführen.

Aktuell sollen Russen und Belarussen in der kommenden Woche in Finnland und zwei Wochen später in Oslo dabei sein. Allerdings prüfen auch die Norweger derzeit noch Wege, Russen und Belarussen von den Wettbewerben am Holmenkollen auszuschließen. Sollte das passieren, werden die Wettbewerbe laut IBU durchgeführt.

Tischtennis-Weltverband gegen Wettbewerbe in Russland und Belarus

Wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine fordert der Tischtennis-Weltverband ITTF die Absage oder Verlegung aller im Land der Angreifer und in Belarus geplanten Veranstaltungen. Die Organisation teilte ihre Haltung am Samstag unter Berufung auf einen gleichlautenden Appell des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom vergangenen Freitag mit.

Der IOC-Position entsprechend rief die ITTF den Europa-Verband ETTU und andere Mitgliedsverbände zudem auf, bei ihren Veranstaltungen keine russischen und belarussischen Flaggen zu zeigen. Auch die Hymnen der beiden Staaten sollen nicht gespielt werden.

Der ITTF-Aufruf betrifft am Karnevalswochenende unmittelbar das Europe-Top-16-Cup-Turnier in Montreux. In der Schweiz gehören zwei Spielerinnen aus Russland zum Teilnehmerfeld. Außerdem sind drei von vier Sponsoren des Elitewettbewerbs, zu dem aus Deutschland Europameister Timo Boll (Düsseldorf), die Titelverteidiger Patrick Franziska (Saarbrücken) und Nina Mittelham (Berlin) sowie die Olympia-Fünfte Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) angetreten sind, Firmen aus Russland.

Das Engagement russischer Firmen im europäischen Tischtennis hat seit der Wahl des russischen Ex-Transportministers Igor Lewitin vor rund eineinhalb Jahren erheblich zugenommen. Der 70-Jährige gehört durch sein ETTU-Amt bei der ITTF auch dem Board of Directors an. In seiner Heimat fungiert der im ukrainischen Odessa geborene Lewitin als ein Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin.

Durch die ITTF-Empfehlung steht auch ein Fragezeichen hinter den diesjährigen Champions-League-Finals der Herren. Aufgrund des nationalen Halbfinal-Duells zwischen Fakel Orenburg, dem Klub des deutschen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov, und UMMC Jekaterinenburg müsste in der ersten April-Hälfte ein Finalspiel in Russland stattfinden. Den zweiten Finalisten ermitteln Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und Vorjahresfinalist 1. FC Saarbrücken.

Ex-DFL-Geschäftsführer Rettig schlägt Demokratie und Friedensabgabe vor

Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Andreas Rettig, hat angesichts des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine eine "Demokratie- und Friedensabgabe" des Profifußballs in Deutschland vorgeschlagen. Wie er sich das genau vorstellt: mehr dazu hier.

Handball startet Spieltagsinitiative als Zeichen gegen den Krieg

Die Handballklubs der 1. und 2. Bundesliga setzen vor ihren Spielen an diesem Wochenende ein Zeichen gegen Russlands Krieg in der Ukraine. Mit einer bundesweiten Spieltagsinitiative soll der "kriegerische Überfall auf die Ukraine und deren Bürgerinnen und Bürger" nochmals scharf verurteilt werden. Das gab die Handball-Bundesliga am Samstag bekannt.

"Unsere Empörung gilt dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf einen souveränen Staat", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker: "Dagegen muss auch der organisierte Sport seine Stimme immer wieder erheben. Wir dürfen Krieg und Gewalt keinen Raum geben."

Dafür empfiehlt die HBL unter anderem, in jeder Spielstätte ein Statement vorzulesen. Darin wird der "russische Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste" verurteilt und sich von "jeder Form kriegerischer Handlung" distanziert. Außerdem solidarisiere sich der Handball "mit den Menschen, die nicht in Frieden leben können". Bereits am Donnerstag hatten die Bundesliga-Vereine über Social Media und in Pressemitteilungen den russischen Angriff verurteilt.

WM-Play-offs: Polen will nicht gegen Russland spielen

Der polnische Fußball-Verband PZPN will angesichts des weiteren Vorrückens russischer Truppen in der Ukraine nicht zum WM-Play-off gegen Russland antreten. Das teilte Verbandspräsident Cezary Kulesza am Samstag via Twitter mit, die Polen gehen damit einen Schritt weiter als ohnehin bereits angekündigt: Am Donnerstag hatten sie sich zunächst geweigert, auf russischem Boden zu spielen.

Das Spiel auf dem Weg zur WM 2022 in Katar ist für den 24. März in Moskau angesetzt. "Genug der Worte, es ist Zeit, zu handeln", schrieb Kulesza: "Aufgrund der Aggression Russlands in der Ukraine plant Polen nicht, gegen die russische Mannschaft anzutreten. Das ist die einzig richtige Entscheidung."

PZPN arbeite nun mit den Kollegen aus Schweden und Tschechien an einer gemeinsamen Position, da auch diese Verbände betroffen sind: Der Sieger des Duells zwischen Russland und Polen soll anschließend auf Tschechien oder Schweden treffen, die sich in der Runde davor gegenüberstehen. Die Russen hätten auch in einem weiteren Spiel Heimrecht. Wie Polen hatten auch Schweden und Tschechien bereits klargemacht, dass sie nicht in Russland spielen wollen.

Der Weltverband FIFA indes bezog bislang nicht Stellung. Man verurteile "den Einsatz von Gewalt durch Russland", mit Blick auf die WM-Qualifikation wolle die FIFA aber "die Situation weiter beobachten".

Protest in der Bundesliga – Bayern-Stadion in Gelb und Blau

Auch in der Bundesliga gibt es nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Proteste. In Hannover wird ein Song der Hoffnung gespielt, in München leuchten die Farben Gelb und Blau. Einen Überblick über die Aktionen am ersten Bundesliga-Spieltag nach Russlands Angriff auf die Ukraine gibt es hier.

Nagelsmann „schockiert“ und „ängstlich“ nach Russlands Angriff

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat sehr bedrückt auf die Invasion Russlands in die Ukraine reagiert. Zugleich begrüßte der 34-Jährige am Freitag die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union, als Konsequenz das Champions-League-Endspiel aus dem russischen St. Petersburg nach Paris zu verlegen.

„Ich bin schockiert und auch ein Stück weit ängstlich, dass so etwas passiert, auch in einem Land, wo wir vor nicht allzu langer Zeit noch waren, über den Platz gejoggt sind und uns die sehr schöne Stadt angeguckt haben“, sagte Nagelsmann am Freitag. Der FC Bayern hatte Ende November in der Champions-League-Gruppenphase in der Hauptstadt der Ukraine gegen Dynamo Kiew gespielt. „Jetzt sieht man fürchterliche Bilder aus der Ukraine, was mich bestürzt zurücklässt. Natürlich verurteile ich Krieg“, sagte Nagelsmann.

Die UEFA-Sanktion, dass Endspiel der Königsklasse am 28. Mai nach Paris ins Stade de France zu verlegen, begrüßte Nagelsmann. „Ich finde gut, dass die UEFA sehr schnell entschieden hat und in meinen Augen auch richtig entschieden hat. Das ist ein gutes Zeichen.“

Der kriegerische Konflikt in Osteuropa beunruhigt auch ihn. „Man kommt schon viel ins Nachdenken, welche Konsequenzen es haben wird, in allererster Linie für die Menschen in der Ukraine. Es ist mehr als dramatisch und mehr als erschreckend“, sagte Nagelsmann. Er habe dazu einen „sehr guten Spruch“ gelesen, der laute: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.“ Das sollte schnellstmöglich wieder das Motto sein, sagte Nagelmann, „weil so darf es nicht weitergehen“.

„Kein Krieg bitte“: Russischer Tennisstar schreibt Botschaft auf TV-Kamera

Immer mehr Profisportler solidarisieren sich mit der Ukraine, die derzeit von Russland angegriffen wird. Der russische Tennisstar Andrej Rublow entscheidet sich für eine besondere Art des Protests. Auch sein Landsmann Daniil Medwedew, die Nummer eins der Tenniswelt, äußert sich. Zum Video.

Real-Coach Ancelotti verurteilt Krieg in der Ukraine: „Ein Horror“

Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. „Krieg ist ein Horror. Punkt“, sagte der frühere Bayern-Coach am Freitag vor dem Spiel des spanischen Liga-Tabellenführers am Samstag bei Rayo Vallecano (18.30 Uhr). „Mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, mein Vater im Zweiten. Sie haben mir viel erzählt, es ist wirklich ein Horror.“ Er ist überzeugt: „Unser Leben wird sich (durch den Krieg) verändern.“

Formel 1 setzt Zeichen: Kein Rennen in Russland 2022

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Formel 1 den für den 25. September geplanten Grand Prix in Sotschi aus dem Rennkalender gestrichen. „Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung“, teilte die Rennserie mit: „Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen.“

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll die Königsklasse gemäß Vertrag vor den Toren der Millionenmetropole St. Petersburg fahren.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hatte am Donnerstag bereits erklärt, angesichts der russischen Invasion im Falle eines stattfindenden Rennens nicht in Sotschi an den Start zu gehen.

Russische Handball-Teams müssen auf neutralem Boden spielen

Russische Handball-Teams müssen ihre Heimspiele in EHF-Wettbewerben vorerst auf neutralem Boden austragen. Das entschied das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes am Freitag. Die Regelung gilt für alle Klub- und Nationalmannschaften.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine traf die EHF "angesichts des eskalierenden Konflikts" ihre Entscheidung. Außerdem werden die für den 3. und 6. März geplanten Qualifikationsspiele für die Frauen-EM 2022 zwischen Polen und Russland verschoben, "um die Sicherheit der teilnehmenden Mannschaften, Spieler und Offiziellen zu gewährleisten".

Auch die für den 4. und 5. März geplanten Frauen-Qualispiele zwischen Tschechien und der Ukraine finden nicht wie geplant statt. In der Qualifikation für die Männer-WM 2023 werden beide Play-off-Duelle zwischen Finnland und der Ukraine als "Double-Header" bei den Nordeuropäern ausgetragen (16. und 20. März).

Ex-Box-Weltmeister Klitschko würde zur Waffe greifen

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Witali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, würde im Kampf gegen die russischen Invasoren auch selbst zur Waffe greifen. „Ich habe keine andere Wahl. Ich muss das tun“, sagte Klitschko in der Fernsehsendung Good Morning Britain: „Ich würde kämpfen.“

Klitschko bedrückt die schlimme Lage in seinem Heimatland. „Es tut weh. Es tut wirklich weh“, sagte der ehemalige Box-Champion. Die Lage sei mehr als ernst. „Wir stehen einer der größten und stärksten Armeen der Welt gegenüber, aber wir müssen unsere Familien verteidigen, unser Land, unsere Städte.“

Der 50-Jährige ist dennoch davon überzeugt, Kiew halten zu können. „Ich glaube an die Ukraine, ich glaube an mein Land, ich glaube an meine Leute“, sagte der ältere der beiden Klitschko-Brüder. Es sei bereits „ein blutiger Krieg. Es sind schon Ukrainer gestorben. Wir wissen nicht wieviele.“

Klitschko forderte „harte Sanktionen gegen Russland. Für all das müssen die Russen bezahlen. Sie haben die internationalen Regeln zerstört. Die Ukraine war immer ein friedliches Land. Aber jetzt müssen wir zu den Waffen greifen und kämpfen.“ Dabei sei „wie im Sport“ der "Zusammenhalt der Schlüssel".

Mit seinem Bruder Wladimir (45) veröffentlichte Klitschko bei Instagram einen Video-Appell. „Dieser sinnlose Krieg wird keine Sieger hervorbringen, aber Verlierer“, sagte Wladimir Klitschko und forderte zum Handeln auf: „Lasst es nicht in der Ukraine passieren, nicht in Europa oder vielleicht der Welt. Zusammen sind wir stark. Unterstützt die Ukraine.“

Ukrainische Biathleten beenden Weltcup-Saison vorzeitig

Das Biathlon-Team der Ukraine um die Olympiasiegerinnen Julia Dschima und Walentyna Semerenko tritt nach dem militärischen Angriff Russlands auf ihr Heimatland in diesem Winter nicht mehr im Weltcup an. Das kündigte Lily Budsuljak, die Präsidentin des ukrainischen Biathlon-Verbandes, bei Facebook an. Der Weltverband IBU bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, ebenfalls von diesen Plänen in Kenntnis gesetzt worden zu sein. „Aufgrund der Umsetzung des Kriegsrechts auf dem Gebiet der Ukraine“ werden die Mitglieder der Nationalmannschaft weder an Trainings noch an Wettkämpfen teilnehmen können, schrieb Budsuljak.

Nach den Olympischen Winterspielen in Peking stehen für die Biathletinnen und Biathleten eigentlich noch drei Weltcup-Wochen auf dem Programm. In der kommenden Woche geht es zunächst ins finnische Kontiolahti, anschließend erstmals nach Otepää in Estland und zum Abschluss an den Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo.

Als 32. ist Julia Dschima im Gesamtweltcup die beste Ukrainerin. Die 31-Jährige aus Kiew hatte 2014 mit der Frauen-Staffel Olympia-Gold in Sotschi gewonnen. Dmytro Pidrutschnji ist in diesem Winter als 34. der Gesamtwertung der stärkste Mann. Vor drei Jahren hatte der 30-Jährige etwas überraschend den WM-Titel in der Verfolgung geholt.

Man United beendet Partnerschaft mit russischer Airline Aeroflot

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von der staatlichen russischen Airline Aeroflot als Sponsoring-Partner getrennt. „Angesichts der Ereignisse in der Ukraine haben wir Aeroflot die Sponsorenrechte entzogen“, teilte der Club von Trainer Ralf Rangnick am Freitag mit. Man teile die Sorgen von Fans in aller Welt und fühle mit den Betroffenen.

Als Teil eines weitreichenden Sanktionspaket gegen Moskau hatte die britische Regierung am Donnerstag der Fluggesellschaft Aeroflot verboten, in Großbritannien zu landen. Russland sperrte daraufhin seinen Luftraum für britische Flugzeuge.

Vor wenigen Tagen hatte sich Manchester United bereits ein Stück weit von seinem bisherigen Partner Aeroflot distanziert und hatte kurzfristig einen Flug mit der Airline zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Madrid abgesagt. Superstar Cristiano Ronaldo, Coach Rangnick und Co. flogen stattdessen mit einem Charterflieger. Vorher flog der Verein üblicherweise mit der russischen Airline zu den Spielen im europäischen Wettbewerb.

Uefa verlegt Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris

Die Uefa hat die erwartete Konsequenz gezogen. Das Endspiel der Champions League findet wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in St. Petersburg statt. Spielort am 28. Mai wird nun das Stade de France im Vorort St. Denis (Paris) sein. Erstmals seit 2006 findet das Finale der Königsklasse damit wieder in Frankreich statt.

Das einzige im Europacup verbliebene russische Team Spartak Moskau darf derweil weiter an der Europa League teilnehmen. Allerdings muss Spartak ebenso wie die Nationalmannschaft Russlands und der Ukraine seine Heimspiele in den Uefa-Wettbewerben vorerst auf neutralem Boden austragen. Die ukrainischen Teams sind im Europacup allesamt ohnehin bereits gescheitert.

Eine Entscheidung bezüglich des umstrittenen Sponsoringvertrags mit dem russischen Energieriesen Gazprom traf das Uefa-Exekutivkomitee nicht. Man werde aber "in Bereitschaft bleiben, um bei Bedarf weitere außerordentliche Sitzungen einzuberufen, um die rechtliche und faktische Situation neu zu bewerten und bei Bedarf weitere Entscheidungen zu treffen", hieß es in der Pressemitteilung.

Borussias Botschaft an die Ukraine

Auch Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem Statement, das in den sozialen Netzwerken veröffentlich wurde, klar positioniert. „Mehrmals durften wir bereits zu Gast in der Ukraine sein, immer wurden wir herzlichst empfangen. Umso fassungsloser sind wir, dass die Menschen dort Krieg im eigenen Land erfahren müssen. Wir denken an die ukrainische Bevölkerung und an alle Opfer von Krieg und Gewalt“, heißt es in den Posts in den Borussia-Kanälen bei Facebook und Instagram.

Haas-Team prüft Trennung von russischem Sponsor

Mick Schumachers Formel-1-Rennstall Haas prüft nach der Invasion in der Ukraine offenbar die Trennung von seinem russischen Titelsponsor. „Wir müssen alle rechtlichen Fragen, über die ich nicht sprechen kann, in der kommenden Woche klären“, sagte Teamchef Günther Steiner am Freitag bei einer Pressekonferenz in Barcelona.

Der US-Rennstall mit engen Verbindungen nach Russland hat sein Auto zum Abschluss der Testfahrten am Freitag in weißer Lackierung auf die Strecke geschickt, die Farben des russischen Titelsponsors Uralkali waren nicht mehr vertreten. Normalerweise tritt Haas in Rot, Blau und Weiß an, den Farben der russischen Flagge. „Wir haben gestern mit unseren Teampartnern die Entscheidung getroffen, dass wir so vorgehen. Es war die richtige Entscheidung. Es war eine Message für alle“, erklärte Steiner.

Uralkali ist der größte Mineraldüngerhersteller Russlands und für Haas ein wichtiger Geldgeber. Das Unternehmen gehört Dimitri Masepin, dessen Sohn Nikita (22) bei Haas Teamkollege des gleichaltrigen Schumacher ist. Auch Masepin erhielt von Steiner am Freitag keine Garantie, sein Cockpit behalten zu dürfen. „Das muss gelöst werden. Nicht alles hängt von uns ab. Da sind Regierungen involviert“, sagte Steiner knapp. So könnte Masepin über die offene Rechtsfrage mit Uralkali hinaus auch Probleme mit der Einreise in bestimmte Länder bekommen.

Die wirtschaftliche Zukunft des kleinen Rennstalls sei hingegen nicht gefährdet, beteuerte der Südtiroler Steiner: „Ich habe dem Team gesagt, dass alles in Ordnung ist. Das ist ein Schlagloch, aber das beeinträchtigt das Team nicht sportlich.“

Vorerst keine Uefa-Beschlüsse zu Gazprom

Das Uefa-Exekutivkomitee hat sich nach Aussage von DFB-Interimspräsident Rainer Koch bei seiner Krisensitzung am Freitag noch nicht mit der Rolle des umstrittenen russischen Geldgebers Gazprom befasst. „Die Sponsoringpartnerschaft der Uefa mit Gazprom stand heute nicht auf der Tagesordnung, weshalb auch diesbezüglich keine Beschlüsse gefasst worden sind. Gleichwohl ist dies ein Thema, das uns verständlicherweise beschäftigt“, sagte das deutsche Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union.

Zunächst sei es dem Gremium um die „beiden dringlichsten Fragen“ nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gegangen, die Verlegung des Champions-League-Finals am 28. Mai von St. Petersburg nach Paris und den Beschluss, dass Mannschaften aus Russland und der Ukraine ihre Europacup-Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten müssen.

Darüber hinaus stünden derzeit „insbesondere humanitäre Fragen, wie die Solidarität mit den Menschen, insbesondere aus der Fußballfamilie im Kriegsgebiet, und mögliche Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Menschen im Vordergrund“, sagte Koch.

Der russische Staatskonzern Gazprom ist ein Premiumsponsor der Uefa auch für die Champions League und zudem einer der Hauptgeldgeber für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Ski-Weltverband sagt alle noch ausstehenden Weltcups in Russland ab

Der Ski-Weltverband Fis hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt. Die Entscheidung sei „im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups“ getroffen worden, wie der Verband am Freitag mitteilte. Es werde derzeit geprüft, ob die Wettkämpfe an einen anderen Ort verlegt werden könnten.

Betroffen sind neben den Skicrossern unter anderem die Langläufer, Skispringer und Teilnehmer der Aerials-Wettkämpfe. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte der Deutsche Skiverband bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass seine Athleten bis auf Weiteres nicht mehr an internationalen Wettbewerben in Russland und der Ukraine teilnehmen werden.

Fußball-Ligen planen Minute des Innehaltens

Die 3. Fußball-Liga und die 2. Frauen-Bundesliga planen aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine an diesem Spieltag ein gemeinsames Zeichen für Frieden und Solidarität. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat allen Klubs eine Minute des Innehaltens zum Anpfiff empfohlen, die von einer begleitenden Durchsage eingeleitet werden soll.

Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga für den kommenden Spieltag eine stille Gedenkminute für den Frieden und als Zeichen der Anteilnahme empfohlen.

„Der DFB und seine Vereine verurteilen den kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen in unserer Haltung fest an der Seite der Menschen vor Ort“, teilte der DFB mit. Bei der Durchsage werde zum Ausdruck gebracht, dass der Fußball für Frieden und Gemeinschaft stehe, der Fußball Brücken baue und Menschen zusammenführe. Er sorge zudem für Verständigung zwischen den Völkern und überwinde Grenzen, aber er grenze nicht aus.

„Wer Gewalt ausübt, wer Menschen und Menschenrechte verletzt, verlässt diese Gemeinschaft. Er teilt nicht die Werte des Sports“, schrieb der DFB in einer Pressemitteilung, „unsere Werte. Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass Krieg Leid bedeutet, Hass und Elend. Und dass es keinen Krieg geben darf.“

Zuvor hatten bereits die beiden Interimspräsidenten des DFB, Hans-Joachim Watzke und Rainer Koch, „den offensichtlich völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste" verurteilt: „Die Welt darf nicht tatenlos zusehen, die Ukraine bedarf unser aller Solidarität.“

Helsinki verzichtet auf Playoff-Teilnahme

Der finnische Eishockey-Spitzenclub Jokerit Helsinki verzichtet nach Russlands Invasion in die Ukraine auf die Teilnahme an den Playoffs der osteuropäischen Eliteliga KHL. Statt vom 1. März an zu den Partien gegen Spartak Moskau anzutreten, werde man die Saison vorzeitig beenden, teilte Jokerit am Freitag mit. Der Entscheidung seien Gespräche mit der KHL-Spitze vorausgegangen, ließ Clubchef Jari Kurri mitteilen. Jokerit verwies auf bestehende Verträge mit der Liga, auf die man zunächst habe Rücksicht nehmen müssen.

„Die Welt macht gerade wirklich schwierige Zeiten durch. Alle unsere Gedanken sind bei den Menschen, die unter der Situation leiden“, wurde der frühere finnische Eishockey-Star Kurri zitiert. Man hoffe auf eine friedliche Lösung des Konflikts.

+++ 24. Februar 2022 +++

Botschaften gegen den Krieg in der Ukraine

Vor und während der Europapokal-Partien am Donnerstagabend haben Fußballprofis und Fans ihre Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine bekundet. Die Spieler des FC Barcelona und des SSC Neapel zeigten vor ihrer Europa-League-Partie gemeinsam ein großes Banner mit der Aufschrift „Stop War“ („Beendet den Krieg“) und verurteilten damit „die russische Militäraktion gegen die Ukraine“, wie Barça auf der Vereinsinternetseite schrieb.

Atalanta Bergamos ukrainischer Nationalspieler Ruslan Malinovskyi zeigte während der Partie bei Olympiakos Piräus beim Torjubel ein Shirt unter seinem Trikot, auf dem „No War in Ukraine“ stand - „kein Krieg in der Ukraine“.

In der Conference League wärmten sich die Profis von Slavia Prag vor dem Spiel gegen Fenerbahce Istanbul mit besonderen Shirts auf. „We stand with Ukraine“ stand auf den Aufwärmtrikots: „Wir stehen zur Ukraine“. Die Kapitänsbinde trug der ukrainische Nationalspieler Taras Kacharaba.

Sebastian Vettel will Grand Prix in Russland boykottieren

Sebastian Vettel will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht beim geplanten Rennen in Sotschi (25. September) starten. Er sei „schockiert“ über den „furchtbaren“ Einmarsch in der Ukraine, sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz bei den Testfahrten in Barcelona: „Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen.“

Sichtlich bewegt und „traurig“ sprach Vettel über den Krieg. „Menschen werden aus dummen Gründen getötet“, sagte der Aston-Martin-Pilot, Russland habe eine“sehr seltsame und verrückte Führung“. Deshalb wolle er nicht in Russland fahren. „Meine Entscheidung ist gefallen“, sagte Vettel. Und Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) meinte: „Wenn sich ein Land im Krieg befindet, wäre es nicht richtig, dort zu fahren.“

Derweil hat die Formel noch keine Entscheidung über das Rennen in Sotschi getroffen. „Die Formel 1 beobachtet die sehr unklaren Entwicklungen genau wie viele andere und hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen“, hieß es in einer Stellungnahme der Rennserie: „Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten.“

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr stark für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll die Königsklasse in St. Petersburg fahren.

Schalke nimmt Gazprom-Schriftzug vom Trikot

Russlands Angriff auf die Ukraine zwingt den FC Schalke 04 im Umgang mit seinem russischen Hauptsponsor Gazprom nun doch zu Konsequenzen. Auf den Trikots der Schalker wird ab sofort kein Verweis auf den Energieriesen mehr zu sehen sein.

„Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage“ habe sich der Club dazu entschieden, den Schriftzug vom Trikot zu nehmen, hieß es in einer Mitteilung. Der Schritt erfolge nach Gesprächen mit Gazprom Germania. „Stattdessen wird Schalke 04 auf der Brust der Königsblauen stehen“, teilte der Verein mit.

(RP)