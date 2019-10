Kommentar zum Großprojekt : Deutschland kann Olympia gut gebrauchen

Meinung Düsseldorf Wer an die gescheiterten Olympia-Bewerbungen der jüngeren Vergangenheit denkt, an Berlin, Leipzig, Hamburg oder München, der wird das Bemühen aus NRW um die Sommerspiele 2032 für keine gute Idee halten. Doch genau das ist es.

Die Aussicht auf Olympische Spiele würde Deutschland gut tun. Einem Land, das gesellschaftlich gespalten ist wie lange nicht mehr. Das die großen Herausforderungen unserer Zeit zu oft zerredet, bis sie nur noch als kleine Projekte aus der Debatte herauskommen. Der mutige Wurf fehlt. Bei der Klimapolitik, bei der Energiewende, bei der dringend benötigten Modernisierung unserer maroden Infrastruktur. Die Olympischen Spiele am Horizont könnten dabei helfen, Deutschlands Fuß von der Bremse zu nehmen. Olympia würde morgen Geld freimachen für die Verkehrs- und Wohnraumlösungen, die auch noch übermorgen wirken. Zwei zentrale Projekte im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Mit einer erfolgreichen Bewerbung könnte Deutschland der Welt zeigen, dass es Olympische Spiele nachhaltig und zu vertretbaren Kosten ausrichten kann. Denn das müssten sie sein, will man die Bevölkerung von einem solchen Großprojekt überzeugen. Michael Mronz’ Projekt hat den Startvorteil, dass es in keinem politischen Hinterzimmer entstanden ist. Mronz hat erkannt, dass er den Menschen transparent und vor Ort den konkreten Nutzen der Spiele nahebringen und ihnen die konkreten Ängste vor den Spielen nehmen muss, wenn er Rheinländer und Westfalen hinter der Idee von Olympia vor der Haustür versammeln will. Gelingt das, ist die Chance groß, auf ein Sommermärchen hinzusteuern wie bei der Fußball-WM 2006. Damals staunte die Welt, wie nett und weltoffen dieses Deutschland sein kann. Es wäre dringend Zeit, dieses Bild mal wieder zu entstauben.