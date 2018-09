Kolumne: Lage der Liga

Düsseldorf Lothar Matthäus wird in diesem Leben nicht mehr zum Fußball-Weisen befördert. „Loddar“ ist der Mann fürs Grobe ohne Anspruch auf nachhaltige Wirkung. Aber natürlich hören dem Weltmeister von 1990 viele zu.

Dieser Lothar Matthäus jedenfalls hat nun in seiner Funktion als Co-Kommentator Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus eine Frage gestellt. Nach dem es zunächst um ein paar Dinge zum Spielgeschehen ging, wollte Matthäus wissen: „Leidest du mit Mario Götze?“ Der Teamkollege von Reus hat bereits seit mehreren Monaten mit Problemen zu kämpfen und findet nicht den Anschluss. Reus lieferte eine tolle Antwort, die auf einen hohen Zusammenhalt im Team schließen lässt: „Wir sollten echt so langsam damit aufhören, jeden Tag über Mario zu sprechen. Das tut dem Jungen einfach nicht gut“, empörte sich Reus. „Der Junge will einfach nur Fußball spielen, wir sollten alle Ruhe einkehren lassen. Das bringt nichts. Mario war heute nicht dabei, weil er krank war. Ich bin mir sehr sicher, dass Mario zurückkommen wird. Wir glauben an ihn, weil er ein fester Bestandteil ist und einer der besten Spieler ist, mit dem ich zusammenspiele.“