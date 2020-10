Forscher : Jugendliche in Deutschland leiden unter Bewegungsmangel

Jugendliche in Deutschland leiden unter Bewegungsmangel

Essen Kinder und Jugendliche in Deutschland bewegen sich im Alltag immer weniger. Das geht aus dem Kinder- und Jugendsportbericht hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren des Vierten Deutschen Kinder- und Jugendsportberichts, der am Donnerstag in Essen vorgestellt wurde. „80 Prozent der Jugendlichen bewegen sich weniger als von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen, besonders betroffen sind Mädchen“, erklärte der Sportwissenschaftler und Leiter des Herausgeberteams des Berichts, Prof. Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln.