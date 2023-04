Fußball, Radsport, Wintersport Wie Daten im Sport zur Weiterentwicklung genutzt werden

Erste Tests mit Datenerhebungen und deren Auswertung zeigen, wie groß der Nutzen sein kann. „Vor allem bei der Auswahl von Wachsen und Additiven in Beschichtungen der Ski sind die ersten Tests sehr vielversprechend“, so Waibel. Etwa bei den Olympischen Spielen in Peking habe das Team dadurch schneller als mit herkömmlichen Skitests herausgefunden, wie der Ski zum Beispiel in der Langlauf-Loipe am besten funktioniert. Zudem wende man beim DSV auch automatische Bewegungsanalysen an, indem mit neuronalen Netzen gearbeitet wird. „So bekommen wir in den Sportarten schnelle Analysen der Abläufe – etwa beim Skispringen. Damit haben wir vor vier Jahren begonnen.“ Heißt: Man kann mit Daten belegen, in welcher Sitzposition etwa ein Skispringer schneller im Anlauf unterwegs ist oder in welchem Aufkantwinkel der Skifahrer den schnellsten Schwung fährt.