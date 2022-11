In der Dokumentation spricht Cathy Hummels zum ersten Mal ausführlich über ihre Trennung von Mats Hummels (33) nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren. „Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: Ich kann nicht mehr und ich möchte so nicht mehr weitermachen“, sagt sie in der RTL-Doku.

Knackpunkt sei gewesen, dass sie in München blieb, als ihr Mann 2019 vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund wechselte. „Ich wollte nicht mehr zurück“, sagt sie und begründet das damit, dass sie in ihrer ersten Zeit in Dortmund zwei schwere Depressionen gehabt habe.

(mit Material der dpa)