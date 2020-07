Jana Azizi : RTL-Moderatorin im Liebes-Doppel mit deutschem Tennis-Star

Düsseldorf Neben des beruflichen Aufstieges beim Privatsender RTL feiert Moderatorin Jana Azizi nun wohl auch in der Liebe einen persönlichen Erfolg. Auf Instagram postete sie ein privates Foto aus dem Urlaub. Auch darauf zu sehen: Tennis-Star Andreas Mies.

Neben der Karriere vor der Kamera scheint Azizi nun auch ihr Glück in der Liebe gefunden zu haben. Am Dienstag postete sie auf Instagram (knapp 70.000 Follower) ein Foto aus dem Urlaub. Auch darauf zu sehen: Tennisspieler Andreas Mies (29). Das Bild kommentierte sie mit einem roten Herz-Emoji. Mies ist nicht der erste Sportler liiert, mit dem Azizi liiert ist. Zuvor war sie bereits mit dem Schweizer Fußballtrainer Martin Schmidt zusammen. Die Beziehung ging 2016 in die Brüche.

Mies erlangte in den vergangenen Jahren als Spezialist im Doppel weltweite Bekanntheit. 2019 gewann er gemeinsam mit seinem Partner Kevin Krawietz die French-Open. „Es war ein Titel für die Ewigkeit“, sagte Mies damals. „Es ist so brutal und unglaublich. Das ist das Größte, was überhaupt geht im Tennis.“ Auch er teilte ein Foto mit Jana aus dem Urlaub. Neben seinen sportlichen Errungenschaften scheint es nun so, als sei er auch im Privaten glücklich. Ein Grand Slam für die Liebe.