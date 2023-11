Tour-Sieg, Skandale, Doping-Geständnis Das ist der ehemalige Radstar Jan Ullrich

2002: Tour-Absage wegen Knie-Problemen. Am 1. Mai begeht Ullrich Fahrerflucht, nachdem er unter Alkoholeinfluss in Freiburg einen Autounfall verursacht hat. In der Rehabilitation nach seiner Knie-OP wird er am 12. Juni positiv auf Amphetamine getestet. Sechsmonatige Sperre und Vertragskündigung durch das Team Telekom.