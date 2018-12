19. September 2018 Sportpolitik: Die Annäherung von Nord- und Südkorea soll auch im Sport vorangetrieben werden. Im Anschluss an ihre Gipfelgespräche in Pjöngjang geben Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bekannt, dass sie an einer gemeinsamen Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 arbeiten werden.