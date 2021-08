Ehemaliger IOC-Präsident : Jacques Rogge im Alter von 79 Jahren verstorben

Der frühere IOC-Präsident Jacques Rogge ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Vorgänger von Thomas Bach führte den Ringe-Orden von 2001 bis 2013.

Das Internationale Olympische Komitee trauert um seinen langjährigen Präsidenten Jacques Rogge. Der Belgier, der als Vorgänger von Thomas Bach zwölf Jahre lang die Geschicke des Ringe-Ordens lenkte, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das gab das IOC "in großer Trauer" ohne weitere Details am Sonntagabend bekannt.

"In erster Linie liebte Jacques Rogge den Sport und das Zusammensein mit Athleten - und er übertrug diese Leidenschaft auf jeden, der ihn kannte", so Bach weiter über den ehemaligen Rugby-Nationalspieler und Segler, der auf dem Wasser 1968, 1972 und 1976 an Olympischen Spielen teilnahm: "Seine Freude am Sport war ansteckend."