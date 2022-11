Schon sechs Meisterschaften vorausgesagt : Irre Wette könnte einen Fan reich machen – wenn Frankreich Weltmeister wird

Düsseldorf Wenn Frankreich Fußball-Weltmeister wird, dürften bei einem Fan die Korken so richtig knallen. Er hat bereits sechs Meister in verschiedenen Ligen richtig vorhergesagt. Nun fehlt ihm nur noch ein Titel Frankreichs zum Jackpot.

Ein Fan wird in den kommenden Wochen wohl ganz besonders aufmerksam auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar blicken. Denn dort entscheidet sich nicht nur, welche Nation kurz vor Weihnachten den goldenen Pokal in die Höhe recken wird. Es entscheidet sich auch, ob ein Fan eine irre Wette gewinnen kann. Dafür muss „nur“ Frankreich am Ende Weltmeister werden.

Es scheint absolut verrückt, welcher Wettschein am Sonntagabend in den sozialen Netzwerken kursierte. Demnach hat ein Mann bereits sechs verschiedene Meisterschaften richtig getippt und könnte mit einem WM-Titel von Frankreich in Katar aus 25 Dollar Einsatz einen satten Gewinn von 557.000 Dollar machen.

Der Mann hatte bereits die Fußball-Meister in Italien (AC Mailand) und England (Manchester City) richtig getippt. Am Sonntag machte ihn auch Los Angeles FC glücklich, die die US-Liga MLS in einem spannenden Duell gewannen. Zuvor setzte er auch auf die Meister in der NHL (Colorado Avalanches), der NBA (Golden State Warriors) und der US-College-Meisterschaft im Basketball (Kansas).

Sollte nun also Frankreich auch noch Weltmeister werden, hätte der Fan insgesamt sieben Meister richtig getippt. Eine irre Quote. Allerdings: bei den Buchmachern gilt derzeit Brasilien als absoluter Topfavorit auf den Titel in Katar.

