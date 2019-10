Geschichte:

Die Idee zum Ironman auf Hawaii hatte der Navy-Commander John Collins 1977. Er wollte einen Schwimm-Wettbewerb, ein Rad-Rennen und einen Marathonlauf in einem Rennen zusammenführen. Bei der Premiere am 18. Februar 1978 starteten auf der Insel Oahu 15 Männer. Sieger wurde der Taxifahrer Gorden Haller. Seine Zeit: 11:46:58 Stunden. Heute sind die besten Männer über dreieinhalb Stunden schneller, die schnellsten Frauen unterbieten Hallers Zeit um weit mehr als zweieinhalb Stunden. Das Rennen mitten im Pazifik wurde schnell bekannt, die Zahl der Teilnehmer stieg. Seit 1981 findet der Ironman Hawaii auf Big Island in Kailua Kona statt. In diesem Jahr starten bei der 40. Auflage - 1982 fand das Rennen im Februar und im Oktober statt - neben den Profis noch etwa 2300 Amateure. Diese sind in Altersklassen eingeteilt. Alle müssen sich bei Ironman-Rennen weltweit qualifizieren. Der Ironman auf Hawaii gilt zugleich als WM.