Bach und IOC am Pranger Stürzt „Tag der Schande“ den Weltsport ins Chaos?

Olga Charlan, als Fechterin ein Star in ihrer Heimat, ist am Boden zerstört. „Alle reden von den Russen. Die haben alles. Training in den besten Hallen, in ihren Riesenpalästen in Russland. Ein friedliches Leben im Familienkreis“, sagte die Olympiasiegerin der FAZ: „Bei ihnen geht es um die Möglichkeit anzutreten. Bei uns geht es ums Überleben.“