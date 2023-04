„Länder sind nicht machtlos“ Faeser droht mit Einreiseverbot für russische Sportler

Das IOC hatte mit seinem umstrittenen Beschluss den seit mehr als einem Jahr verbannten Athleten aus Russland und Belarus die Tür zur Rückkehr in den Weltsport geöffnet. Eine Entscheidung über deren Teilnahme an den Sommerspielen in Paris soll zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Einige Weltverbände haben bereits erklärt, der Empfehlung zu folgen. Der Leichtathletikverband World Athletics will beim Ausschluss bleiben.