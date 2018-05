Kobe: Iniesta ist jetzt Podolskis Teamkollege in Japan

Iniesta ist jetzt Podolskis Teamkollege in Japan

Kobe Lukas Podolski konnte es kaum erwarten. Andres Iniesta hatte gerade eben seinen Vertrag unterzeichnet, die Vorstellung des Fußball-Großmeisters vor einem Millionen-Publikum war noch in vollem Gange, da verneigte sich "Poldi" vor seinem neuen Teamkollegen bei Vissel Kobe. "Herzlich Willkommen", twitterte Podolski und garnierte seine Botschaft mit einem Bild gefalteter Hände. Iniesta, Welt- und zweimaliger Europameister mit Spanien und viermaliger Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona, bringt neuen Glanz in die japanische J-League - auf Glamour verzichtete das iberische Fußball-Idol bei seiner Inthronisierung allerdings komplett.

"Hallo, ich bin Iniesta", stellte sich der hoch dekorierte Mittelfeldspieler - beige Hose, helles T-Shirt, dunkles Jacket, Turnschuhe - höflich, fast ein wenig schüchtern bei der weltweit übertragenen Pressekonferenz vor und winkte verlegen ins Publikum. Er bedankte sich artig für das Interesse anderer Klubs, setzte dann seine Unterschrift aber unter den mit kolportierten 25 Millionen Euro Jahresgehalt dotierten Vertrag in Kobe.

"Das ist ein besonderer Tag für mich, der Wechsel eine wichtige Herausforderung in meiner Karriere", sagte der 34-Jährige. Nur vier Tage nach seinem emotionalen Abschied aus Barcelona, wo er 22 Jahre lang spielt hatte, begann für den zurückhaltenden Mittelfeldspieler ein neues Kapitel. Iniesta gilt als größte Attraktion in der expandierenden Liga seit dem Brasilianer Zico in den 1990er Jahren, der geniale Spielmacher ist Japans neuer Fußball-Kaiser.