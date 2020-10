Kostenpflichtiger Inhalt: Infizierte Profis, Spielabsagen, leere Stadien : Sport hält Corona in den Köpfen präsent

Das Weserstadion blieb leer. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Meinung Düsseldorf Der Sport soll so oft Vorbild sein, wenn in der Gesellschaft etwas schief läuft. Und oft wirkt es dann bemüht. Wenn aber Corona Fußballspiele stoppt, Stadien leer hält und Ligen vor Probleme stellt, sensibilisiert er am Ende damit unwillentlich mehr Menschen für ein Thema als mit vielen früheren Plakat-Kampagnen.