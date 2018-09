In der TV-Sendung Doppelpass auf Sport 1 haben Fans gegen DFB und Grindel protestiert.

Zwischenfall in Live-Sendung von Sport1 : Fan-Protest gegen DFB im TV

München In der Sendung „Doppelpass“ bei „Sport 1“ hat es am Sonntagmorgen einen Zwischenfall gegeben. Mehrere Aktivisten riefen „Fußball-Mafia-DFB“ und schmissen Spielgeld in die Runde.

In der Sendung „Doppelpass“ bei „Sport 1“ versammelt sich an jedem Sonntag der mediale Fußball-Stammtisch, um über die Lage der Liga mehr oder weniger zu fachsimpeln. Bei dieser Live-Sendung blickten die Beteiligten Talkgäste samt Moderator Thomas Helmer und Experte Stefan Effenberg allerdings ziemlich bedröppelt drein, als plötzlich Aktivisten kurzzeitig die Regie übernahmen.

In einem Ausschnitt, der auf der Plattform Twitter kursiert, ist zu hören, wie mehrere Stimmen „Fußball-Mafia-DFB“ skandieren. Dazu wurde Spielgeld in die Runde geschmissen. Am Ende ging noch ein weiterer Demonstrant mit Maske vor dem Gesicht mit einem Spruchband „Gegen korrupte Funktionäre“ hinter den Gästen entlang. Moderator Helmer reagierte mit Humor. „Ganz schön was los in der Sendung“, sagte Helmer und ergänzte: „Weiter geht's!“ Nach nicht einmal einer Minute war der Spuk schon wieder vorbei und die Sendung wurde fortgesetzt.

„Bedauerlich, aber eine harmlose Aktion“, sagte Jörg Krause, der Leiter der Sendung. „Schön ist das natürlich nicht.“

Mit einer bundesweiten Stadion-Aktion hatten Fußball-Fans vergangene Woche den Druck auf den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga (DFL) erhöht. In den Bundesliga-Arenen protestierten zahlreiche Anhänger mit einem Stimmungsboykott. Auch in der 2. und 3. Liga drückten die Fans ihren Unmut gegen die ihrer Meinung nach wachsende Kluft zwischen Anhängern, Vereinen und Verbänden sowie die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball aus.Die Gäste - darunter die Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg und Bodo Illgner sowie Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier - reagierten nach einer Schrecksekunde mit Humor.