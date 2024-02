Trotz 5:6 gegen die Schweiz Hockey-Herren stehen im Halbfinale der Hallen-EM

Rekordsieger Deutschland hat trotz einer 5:6-Niederlage gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Leuven das Halbfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Rein van Eijk bleibt in der Tabelle mit sieben Punkten und der besseren Tordifferenz vor Österreich (7) und Spanien (6). Da beide Verfolger zum Abschluss der Gruppe gegeneinander spielen, kann nur einer der beiden noch an Deutschland vorbeiziehen. Die DHB-Auswahl hat somit den zweiten Platz in der Gruppe A sicher und trifft an diesem Samstag (20 Uhr) auf den Sieger der Gruppe B.