Teilnehmer, Modus, Favoriten Das müssen Sie zum Hockey-Turnier bei den Olympischen Spielen wissen

Die Frauen sind aktuell auf Platz 3 der Weltrangliste geführt und treten gegen Japan (Platz 10), die Niederlande (Platz 1), Frankreich (Platz 20), China (Platz 8) und Belgien (Platz 5) in der Gruppenphase an. Die Niederlande und Belgien werden zwei herausfordernde Mannschaften für die Danas sein. Bei der Heim-EM im vergangenen Jahr scheiterte das Team im Halbfinale an Belgien, die Niederlande krönte sich in Mönchengladbach zum Europameister. Die weiteren drei Mannschaften sollten eine kleinere Herausforderung darstellen.