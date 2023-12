Menschen des Jahres – Mats Grambusch Weltmeister, Papa und der tragische Held von Gladbach

Zwischen WM-Ekstase und EM-Frust lag für Mats Grambusch in diesem Jahr sowieso eine Sache, die alle sportlichen Ereignisse in den Schatten gestellt hat. „Ich bin zum ersten Mal Papa geworden, die Geburt meiner Tochter hat alles übertroffen“, sagt der 30-Jährige. Und so fällt es doch am Ende des Jahres durchaus leichter, nicht mehr so häufig an diese acht Sekunden im Mönchengladbacher Hockeypark zu denken.