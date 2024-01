Hockey-Nationalmannschaften unter Druck So qualifizieren sich die deutschen Teams für Olympia

Auf dem Weg dorthin warten neben Chile in der Vorrunde in Japan und Tschechien weitere machbare Aufgaben. „In all den Spielen wird uns definitiv die Favoritenrolle erwarten“, sagte Lorenz, die die größten Konkurrentinnen in der anderen Gruppe sieht. „Tendenziell ist es wohl so, wie es die Weltrangliste ausgibt - Indien und Neuseeland sind die, die am stärksten sind.“