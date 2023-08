Erfolgreicher EM-Start Deutschland feiert Auftaktsieg gegen Schottland

In der elften Spielminute war es Sonja Zimmermann, die nach einer Hereingabe von Selin Oruz zum Abschluss kam und an der schottischen Keeperin Amy Gibson scheiterte. Nur eine Minute später führte eine Kopie dieses Angriffes dann aber doch zum 2:0. In diesem Fall hatte sich Lisa Nolte im Schusskreis freigelaufen und verwertete die Flanke von der rechten Seite (12.). Für klare Verhältnisse sorgte dann mit der Halbzeitsirene erneut Sonja Zimmermann, die eine deutsche Strafecke – diesmal mit Wucht in die rechte Ecke – versenkte (30.).