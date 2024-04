Bis Olympia 2028 Hockey-Bundestrainer der Damen und Herren verlängern

Der ehemalige erfolgreiche Vereinscoach Henning hatte den Posten des Männer-Bundestrainers 2022 übernommen. Schon früh krönte er seine Laufbahn mit dem Titel bei der Weltmeisterschaft in Indien Anfang vergangenen Jahres und der Auszeichnung zum Welttrainer. Henning sei „glücklich mit der Entwicklung, die wir bisher gemacht haben“, sagte der 40-Jährige: „Wir haben noch so viel Potenzial, das wir in Zukunft ausschöpfen können.“