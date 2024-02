„Als Deutschland wollen wir das Turnier gewinnen“ Hockey-Herren starten gegen Spanien in die Hallen-EM

Mit der Partie gegen Spanien startet Rekordgewinner Deutschland an diesem Donnerstag (11.15 Uhr) in die Hallenhockey-EM im belgischen Leuven. Der 16-malige Titelträger trifft zudem in der Vorrundengruppe A am Freitag auf Kroatien (11.15 Uhr) und Österreich (17.15 Uhr) sowie am Samstag (9 Uhr) auf die Schweiz. Die ohne aktuelle Spieler aus dem A-Kader teilnehmende DHB-Auswahl rechnet sich dennoch Chancen aus.