„Einfach happy“ Hockey-Männer spazieren zur Olympia-Quali

Tom Grambusch (11.) und Wellen (40.) trafen per Strafecke für das Team von Bundestrainer Andre Henning, das im sportlich unbedeutenden Finalspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sportschau.de) auf den Sieger der Partie zwischen Großbritannien und Neuseeland trifft. Wellen (17.) und Justus Weigand (39.) mit einem Traumtor besorgten die weiteren Treffer aus dem Spiel heraus. Deutschland startete wie erwartet dominant und druckvoll in die Partie gegen den dreimaligen Olympiasieger. Tom Grambusch, Bruder von Kapitän Mats, brach nach einer Strafecke erstmals den Bann, als er einen Torwartfehler zur verdienten Führung nutzte.