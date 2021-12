Starker WM-Auftakt : Deutsche Handball-Frauen besiegen Tschechien

Gut in Form: Deutschlands Handball-Frauen bei der WM in Spanien. Foto: dpa/Marco Wolf

Llíria Für die deutschen Handballerinnen verläuft der WM-Auftakt nach Plan. Gegen Tschechien landet die DHB-Auswahl einen sicheren Sieg und weckt Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden beim Turnier in Spanien. Der Bundestrainer hat wenig auszusetzen.

Deutschlands Handball-Frauen lagen sich nach ihrem Turbo-Start in die Weltmeisterschaft jubelnd in den Armen und posierten freudestrahlend für ein Siegerfoto. Mit dem ungefährdeten 31:21 (17:10) gegen Tschechien feierte die DHB-Auswahl in ihrem ersten Vorrundenspiel das erhoffte Erfolgserlebnis und nahm sofort Kurs auf die Hauptrunde. „Das war ein Auftakt nach Maß“, sagte Bundestrainer Henk Groener nach der starken Vorstellung am Donnerstagabend vor rund 500 Zuschauern im spanischen Llíria. „Mit einem Zehn-Tore-Sieg zum Auftakt kann man vollauf zufrieden sein.“