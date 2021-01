Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Handball-WM 2021 in Ägypten

Düsseldorf 32 Teams kämpfen ab dem 13. Januar in Ägypten um den WM-Titel im Handball. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Ungarn, Kapverden und Uruguay. Das Finale steigt am 31. Januar. Hier finden Sie alle Ergebnisse der WM-Spiele.

Das Feld der WM-Teilnehmer ist 2021 so groß wie noch nie. Zunächst spielen die 32 Teams in Ägypten in acht Vorrundengruppen mit je vier Teams um den Einzug in die Hauptrunde. Die besten drei Mannschaften jeder Gruppe kommen weiter. In der Hauptrunde geht es dann mit vier Sechser-Gruppen weiter. Es folgen das Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Hier können Sie alle Ergebnisse der Spiele einsehen:

Vorrunde:

Gruppe A

Deutschland - Uruguay 43:14 (16:4)

Ungarn - Kapverdische Inseln 34:27 (19:14)

Kapverdische Inseln - Deutschland, abgesagt; Wertung: 0:10

Ungarn - Uruguay, 44:18 (16:8)

Uruguay - Kapverdische Inseln, abgesagt (wegen zu vieler Corona-Fälle bei Kap Verde, die ihren Rückzug erklärten. Spiel wird mit 10:0 für Uruguay gewertet)

Deutschland - Ungarn, 8:29 (14:15)

Gruppe B

Spanien - Brasilien 29:29 (13:16)

Tunesien - Polen 28:30 (17:17)

Tunesien - Brasilien, 32:32 (12:16)

Polen - Spanien, 26:27 (11:14)

Spanien - Tunesien, 36:30 (17:14)

Brasilien - Polen, 23:33 (11:13)

Gruppe C

Katar - Angola 30:25 (14:13)

Kroatien - Japan 29:29 (14:17)

Katar - Japan 31:29 (16:13)

Angola - Kroatien, 20:28 (9:16)

Japan - Angola, 30:29 (16:12)

Kroatien - Katar, 26:24 (13:11)

Gruppe D

Argentinien - DR Kongo 28:22 (13:14)

Dänemark - Bahrain 34:20 (19:10)

Argentinien - Bahrain, 24:21 (12:11)

DR Kongo - Dänemark, 19:39 (10:23)

Bahrain - DR Kongo, 34:27 (14:12)

Dänemark - Argentinien, 31:20 (15:10)

Gruppe E

Österreich - Schweiz 25:28 (13:13)

Norwegen - Frankreich 24:28 (13:13)

Österreich - Frankreich 28:35 (13:17)

Schweiz - Norwegen 25:31 (13:17)

Frankreich - Schweiz 25:24

Norwegen - Österreich 38:29

Gruppe F

Algerien - Marokko 24:23 (8:15)

Portugal - Island 25:23 (11:10)

Marokko - Portugal 20:33 (12:12)

Algerien - Island 24:39 (10:22)

Portugal - Algerien 26:19

Island - Marokko 31:23

Gruppe G

Ägypten - Chile 35:29 (18:11)

Schweden - Nordmazedonien 32:20 (16:11)

Ägypten - Nordmazedonien 38:19 (20:6)

Chile - Schweden 26:41 (16:20)

Nordmazedonien - Chile 32:29

Schweden - Ägypten 24:23

Gruppe H

Belarus - Russland 32:32 (15:15)

Slowenien - Südkorea 51:29 (25:16)

Belarus - Südkorea 32:24 (15:9)

Russland - Slowenien 31:25 (16:13)

Südkorea - Russland 26:30

Slowenien - Belarus 29:25

Hauptrunde (20. – 25. Januar 2021)

24 Mannschaften haben sich für die Hauptrunde qualifizert. Jeweils zwei der sechs Mannschaften in den vier Hauptrunden-Gruppen schaffen den Sprung ins Viertelfinale.

Gruppe 1: Ungarn (4)*, Spanien (3), Deutschland (2), Polen (2), Brasilien (1), Uruguay (0)

* Die Zahlen in den Klammern geben die Punkte an, welche die Teams aus der Vorrunde in die Hauptrunde mitnehmen werden.

Uruguay - Polen, 21. Januar, 15.30 Uhr

Ungarn - Brasilien, 21. Januar, 18 Uhr

Spanien - Deutschland, 21. Januar, 20.30 Uhr

Uruguay - Spanien, 23. Januar, 15.30 Uhr

Polen - Ungarn, 23. Januar, 18 Uhr

Deutschland - Brasilien, 23. Januar, 20.30 Uhr

Brasilien - Uruguay, 25. Januar, 15.30 Uhr

Spanien - Ungarn, 25. Januar, 18 Uhr

Polen - Deutschland, 25. Januar, 20.30 Uhr

Gruppe 2: Dänemark (4), Kroatien (3), Katar (2), Argentinien (2), Japan (1), Bahrain (0)

Japan - Argentinien, 25. Januar, 15.30 Uhr

Kroatien - Bahrain, 21. Januar, 18 Uhr

Dänemark - Katar, 21. Januar, 20.30 Uhr

Katar - Bahrain, 23. Januar, 15.30 Uhr

Argentinien - Kroatien, 23. Januar, 18 Uhr

Japan -Dänemark, 23. Januar, 20.30 Uhr

Bahrain - Japan, 25. Januar, 15.30 Uhr

Argentinien - Katar, 25. Januar , 18 Uhr

Dänemark - Kroatien, 25. Januar, 20.30 Uhr

Gruppe 3: Frankreich (4), Portugal (2), Island (2), Norwegen (2), Schweiz (0), Algerien (0)

Schweiz - Island, 20. Januar, 15.30 Uhr

Frankreich - Algerien, 20. Januar, 18 Uhr

Portugal - Norwegen, 20. Januar, 20.30 Uhr

Schweiz - Portugal, 22. Januar, 15.30 Uhr

Island - Frankreich, 22. Januar, 18 Uhr

Norwegen, Algerien, 22. Januar, 20.30 Uhr

Algerien - Schweiz, 24. Januar, 15.30 Uh

Island - Norwegen, 24. Januar, 18 Uhr

Portugal - Frankreich 24. Januar, 20.30 Uhr

Gruppe 4: Schweden (4), Russland (3), Ägypten (2), Slowenien (2), Belarus (1), Nordmazedonien (1)

Nordmazedonien - Slowenien, 20. Januar, 15.30 Uhr

Russland - Ägypten, 20. Januar, 18 Uhr

Schweden - Belarus, 20. Januar, 20.30 Uhr

Nordmazedonien - Russland, 22. Januar, 15.30 Uhr

Ägypten - Belarus, 22. Januar, 18 Uhr

Slowenien - Schweden, 22. Januar, 20.30 Uhr

Belarus - Nordmazedonien, 24. Januar, 15.30 Uhr

Slowenien - Ägypten, 24. Januar, 18 Uhr

Russland - Schweden, 24. Januar, 20.30 Uhr



Viertelfinale (27. Januar 2021)

Sieger Gruppe II - Zweiter Gruppe IV in Kairo (17.30 Uhr)

Sieger Gruppe IV - Zweiter Gruppe II in Kairo (20.30 Uhr)

Sieger Gruppe I - Zweiter Gruppe III in New Capital (20.30 Uhr)

Sieger Gruppe III - Zweiter Gruppe I in Gizeh (20.30 Uhr)



Halbfinale (29. Januar 2021)

Sieger VF1 - Sieger VF2 (17.30 Uhr)

Sieger VF3 - Sieger VF4 (20.30 Uhr)



Spiel um Platz 3 (31. Januar 2021)



Finale (31. Januar 2021)

