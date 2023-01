Schiedsrichter, Nettospielzeit, Fair Play Wo der Handball wirklich ein Vorbild sein kann

Oft mehr los in 60 Handball-Minuten als in 90 Fußball-Minuten Kleineres Feld, höhere Geschwindigkeit, ein Spiel, das stetig hin und her geht – das ist Handball. Nach einem Torerfolg bleibt keine Zeit, um groß zu jubeln, da der Gegner über die „schnelle Mitte“ direkt wieder einwerfen kann, ohne das alle Spieler zurück in der eigenen Hälfte sind. Weil der Schiedsrichter auf Zeitspiel entscheiden darf, wenn er keinen Drang zum Tor erkennt, ist auch das in Führung liegende Team dazu verpflichtet, auf den Torerfolg zu gehen, was ebenfalls dafür sorgt, dass das Spiel sehr kurzweilig bleibt.