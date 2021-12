Klatsche gegen Dänemark : Dämpfer für Handball-Frauen vor Viertelfinale

Granollers Die deutschen Handballerinnen haben bei der WM ihre erste Niederlage kassiert und den Gruppensieg deutlich verpasst. Das chancenlose DHB-Team geriet am Sonntagabend in Granollers gegen Dänemark mit 16:32 unter die Räder und trifft nun im Viertelfinale auf Gastgeber Spanien.

Kräftiger Dämpfer statt Rückenwind für die K.o.-Runde: Deutschlands Handball-Frauen haben zum Abschluss der WM-Hauptrunde eine herbe Niederlage kassiert und müssen im Viertelfinale nun gegen Gastgeber Spanien ran. Die DHB-Auswahl verlor am Sonntagabend vor 800 Zuschauern gegen Dänemark deutlich mit 16:32 (8:13) und bekam dabei erstmals im Turnier ihre Grenzen aufgezeigt.

Mit 8:2 Punkten schloss das Team von Bundestrainer Henk Groener die Hauptrundengruppe III als Zweiter hinter den Däninnen (10:0) ab. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale muss gegen den WM-Zweiten von 2019 am kommenden Dienstag eine deutliche Steigerung her, um den zarten Traum von der ersten Medaille seit 2007 am Leben zu halten. Beste deutsche Werferin im Duell mit dem dreimaligen Olympiasieger Dänemark war Rückraumspielerin Alina Grijseels mit sechs Toren.