Lukas Podolski wird Botschafter für Handball-WM 2019 in Köln

Podolski wird Botschafter für Handball-WM in Köln

Lukas Podolski ist Botschafter für die Handball-WM 2019 in Köln. Foto: Eduard Bopp/Eduard Bopp Sportfotografie

Köln Lukas Podolski ist eines der berühmtesten Aushängeschilder der Stadt Köln. Und weil der ehemalige Fußballnationalspieler auch noch Handball-Fan ist, wird er nun Botschafter für die WM in Köln.

Prominente Unterstützung für die Heim-WM: Fußball-Weltmeister Lukas Podolski wird Botschafter der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar). Der 130-malige Nationalspieler und Publikumsliebling soll neben Handball-Legende Heiner Brand das Gesicht für die Spiele am Austragungsort Köln sein.

"Köln ist eine sportverrückte Stadt. Sehr gerne werde ich daher als offizieller WM-Botschafter meine Möglichkeiten nutzen, die Begeisterung für die Handball-Weltmeisterschaft in Köln zu schüren", sagte Podolski, dessen Heimatstadt die rheinischen Metropole ist: "Egal, ob bei Heimspielen des 1. FC Köln, der Haie oder den großen internationalen Sportevents in der Lanxess-Arena: Die Stimmung ist immer sensationell und das Publikum fachkundig und fair."

Podolski stammt aus einer handballaffinen Familie. Seine Mutter Krystyna spielte in der polnischen Nationalmannschaft. "Ich bin zwar mit dem Ball am Fuß aufgewachsen, doch durch meine Mutter habe ich eine große Sympathie für den Handballsport. Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten eine Euphorie rund um das DHB-Team entsteht, die die Mannschaft im Januar durch das Turnier trägt. Eine Heim-WM ist etwas ganz Besonderes", sagte Podolski.