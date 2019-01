Handball-WM in Deutschland

Ab Donnerstag, 10. Januar, tragen erstmals zwei Nationen gemeinsam eine Handball-Weltmeisterschaft aus. In Deutschland und Dänemark spielen bis zum 27. Januar 24 Mannschaften um den Titel. Wie weit kommt das deutsche Team und was passiert sonst so bei den Spielen? Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.