Keine Zeit für Experimente : Handballer starten WM-Vorbereitung – Wiede reist verletzt ab

Frankfurt Der Countdown läuft: Die deutschen Handballer haben auf dem Weg zur WM keine Zeit zu verlieren. Gegen Schweden und Spanien startet die heiße Vorbereitungsphase.

Die erste Hürde zum Start in die heiße Phase der WM-Vorbereitung meisterte Alfred Gislason fehlerfrei. „Gott sei Dank nicht“, scherzte der Bundestrainer der deutschen Handballer auf die Frage, ob er beim Wiedersehen nach einem halben Jahr Pause erstmal genauer in die Gesichter seiner Spieler schauen musste. Stattdessen gab der Isländer gleich die Marschroute vor, denn der WM-Countdown läuft - und die Zeit drängt.

Die Woche mit den letzten Länderspielen des Jahres habe „eine sehr große Bedeutung, weil wir nicht so viele Möglichkeiten haben, gemeinsam zu trainieren und uns vorzubereiten“, sagte der 63-Jährige im SID-Interview in Frankfurt/Main. Es warten Duelle mit zwei „absoluten Weltklassegegnern“: Zunächst fordert die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Europameister Schweden am Donnerstag in Mannheim, zwei Tage später den EM-Zweiten Spanien in Jaen.