Charaktertest mit Mühe bestanden Handballer schlagen Ägypten und spielen um Platz fünf

Golla und Co. hielten die Konzentration im zweiten Durchgang zunächst hoch. Hinten hielt Wolff weiter weltklasse, vorne traf Knorr per Doppelschlag zum 24:19 (39.). „Die sind kurz davor kaputt zu gehen. Wir sind müde, aber die sind müder“, so Gislason während eines Timeouts. Es wurde dennoch spannend: Stutzke sah nach seiner dritten Zeitstrafe noch die Rote Karte (52.) - und Ägypten traf in der Schlusssekunde der regulären Spielzeit die Latte.