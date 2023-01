„Wir brauchen alle“ Warum die zweite Reihe für das DHB-Team Gold wert sein könnte

Ein bisschen Training, ein wenig Pflege und die eine oder andere Runde Karten zocken: Die deutschen Handballer ließen es am Tag nach dem erreichten WM-Etappenziel ruhig angehen. „Es ist wirklich was abgepurzelt, uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen“, berichtete Philipp Weber am Montag in Kattowitz.