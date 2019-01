Ex-Handballer Volker Zerbe im Interview: „Für mich gibt es keine klare Nummer eins im Tor“

Berlin 284 Mal hat Volker Zerbe für die deutsche Handball-Nationalmannschaft gespielt, beim TBV Lemgo ist er eine Spieler-Legende. Wir haben mit ihm über die Handball-WM 2019, die Torwartposition und deutsche WM-Chancen gesprochen.

Volker Zerbe ist eine beeindruckende Erscheinung. Daran hat sich auch 13 Jahre nach seinem Karriereende als Profi-Handballer nichts geändert. Einzig zwischen die rot-blonden Haare haben sich ein paar weiße geschlichen. Als der 2,11 Meter große ehemalige Nationalspieler die Halle „Fuchsbau“ in Berlin betritt, streckt er gleich die Hand zur Begrüßung herunter. Mittlerweile ist er Sportkoordinator bei den Füchsen Berlin. Für den Handballsport lebt er also immer noch.

Zerbe Bei dem Spiel war ich in der Halle in Berlin. Es war sehr schön, beim Auftakt der Heim-WM mit dabei zu sein. Es war eine würdige, stimmungsvolle Atmosphäre.

Zerbe Es ist immer schön, weil wir über einen langen Zeitraum sehr viel Zeit zusammen verbracht haben und viele Erfolge feiern durften. Aber nach Ende unserer aktiven Laufbahn haben wir alle unterschiedliche Wege eingeschlagen. Viele Gelegenheiten gibt es da nicht, in der Vergangenheit zu schwelgen.

Zerbe Ich glaube, dass diese Aussage gar nicht so in Stein gemeißelt ist. Wir wissen alle, dass die Torhüterposition sehr wichtig ist. Da braucht man das Vertrauen des Bundestrainers. Aber das genießt Silvio genauso wie Andreas Wolff. Deswegen glaube ich, dass es im Turnier keine klare Nummer eins gibt. Das Tandem muss funktionieren. Wer draußen sitzt, muss den spielenden unterstützen. Beide wissen das.

Was trauen Sie den Berlinern Paul Drux und Fabian Wiede zu?

Zerbe Beide haben sich in den vergangenen Jahren einen gewissen Stellenwert in der Nationalmannschaft erarbeitet. Paul ist ein Spieler, der sehr aggressiv decken kann und dynamisch im Angriff spielt. Er wird sicherlich ein Aktivposten sein. Fabian ist ein extrem kreativer Spieler mit einem sehr hohen Spielverständnis. Er hat ein Auge für den freien Mitspieler und löst Situationen sehr clever. Er kann von der Halbposition kommen, aber auch aus der Mitte agieren.

Zerbe Sie hat gut in das Turnier hineingefunden und konnte sich in Deckung und Angriff Sicherheit holen, das war wichtig. Das Team kann an der Chancenverwertung noch arbeiten. Ansonsten ist der Spielfluss schon ziemlich gut.